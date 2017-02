WAARSKUWING: SENSITIEWE VIDEO – Wees renosterkalf lewend onthoring, nog een gekwes

Die polisie soek steeds na die verdagtes wat twee renosterkalwers op ‘n plaas buite Lephalale geskiet het.

Lephalale se polisiewoordvoerder, Frans Mokoena het die voorval bevestig en gesê twee kalwers is geskiet. “Albei leef, maar is getraumatiseer. Die een wat lewendig deur die stropers onthoring is, is in die maag geskiet. Die skurke kon nie daarin slaag om die tweede kalf te onthoring nie,” sê Mokoena.

‘n Bron het bevestig dat dit weesrenosters is en dat hul ma’s onlangs ook deur stropers afgemaai is. “Die een kalf het blykbaar gaan lê toe hy geskiet is, maar het opgestaan toe stropers sy horing begin afkap en vermoedelik probeer wegkom, maar nog ‘n skoot in die maag gekry,” vertel die bron. Die ligging van die plaas word weerhou om die diere te beskerm.

Beide renosters ontvang tans behandeling.

RC Myburgh

