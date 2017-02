Tanya Wiers-moordverdagte verskyn in hof

Die man wat Dinsdag in verband met die moord op Tanya Wiers (45) in Eduanpark in hegtenis geneem is, Frans Maela (25) het vroeër vandag (Donderdag) in die Polokwane landdroshof op ‘n aanklag van moord verskyn waarna die saak tot volgende Donderdag uitgestel is.

Volgens die provinsiale polisie se kommunikasiehoof, Motlafela Mojapelo is Maela van die Ga-Mamadi-nedersetting in Senwabarwana. “Maele bly in aanhouding en sal na verwagting volgende Donderdag om borgtog aansoek doen,” sê Mojapelo.

Wiers se liggaam is Dinsdagmiddag deur haar seun in die gesin se huis gevind toe hy van die skool af gekom het. Haar gesig is onder meer onherkenbaar geskend deur die gewelddadige toediening van minstens twintig steekwonde met ‘n skerp voorwerp, waarskynlik ‘n mes. Haar liggaam was naak en haar oë is verwyder.

Die polisie het later die dag (Dinsdag) vir Maela, na bewering ‘n tuinier van Wiers se buurman, in verband met die moord gearresteer. Gesteelde goedere vermoedelik afkomstig uit die slagoffer se huis is ook by hom gevind.

Die polisie soek steeds na ‘n werker van die Wiers-gesin wat moontlik met die ondersoek kan help.

Storie: RC Myburgh

