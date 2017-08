Saak van aanranding teen Tommie-personeellid gemaak

Die polisie het bevestig dat ‘n saak van aanranding by Polokwane polisiestasie aanhangig gemaak is na ‘n voorval op 7 Mei by Hoër Tegniese Skool Tom Naudé se seunskoshuis waar ‘n leerder na bewering lyfstraf met ‘n rottang toegedien is.

Provinsiale polisiewoordvoerder, Ronel Otto sê die saak sal ondersoek en die no­dige verklarings afgeneem word. Dit sal dan na die direkteur van openbare vervolging vir ‘n besluit gestuur sal word.

Die skool se beheerliggaamvoorsitter, Johan Venter wou nie oor die voorval uitbrei nie, maar het bevestig dat die voorval op skoolvlak ondersoek word en die nodige stappe geneem sal word om die probleem so vinnig as moontlik op te los.

Die voorval is ook by Patrick Maseema, stafhoof in die LUR vir onderwys se kantoor aangemeld. Hy het dit bevestig en gesê die saak geniet reeds aandag.

Storie: RC Myburgh

>>rc.observer@gmail.com