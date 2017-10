Plaaslike countrysanger, Armand Espach, na Dubai en Nashville

T oe Armand Espach een aand tydens ‘n karoake-kompetisie besef sy sangtalent lok redelik baie reaksie uit die gehoor, het hy geweet dat hy nie tyd moet mors om sy kanse agter die kitaar en mikrofoon aan te gryp nie.

Na slegs 18 maande waarin hy hard gewerk het aan sy musiek­loopbaan is dié talent­volle plaaslike countrysanger en sy vervaardiger vroeg in 2018 op pad na Dubai en Nashville waar hy nie net homself wil bemark nie, maar ook meer oor mo­derne country by die Amerikaners wil leer en dit hier bekendstel. Sy eerste CD sal ook vroeg in die nuwe jaar beskikbaar wees.

“Ek fokus nou op die Loskop Countryfees aan die einde van November waar ek saam met groot name in die industrie soos Clive Bruce en Lance James optree. Daarna is ek in Kaapstad tot 20 Desember.”

Espach se musiekloopbaan het in ‘n baie kort tyd vlamgevat en inwo­ners van die stad kan trots wees op dié passievolle sanger wat aan minstens 13 vertonings in die onderskeie oorsese lande gaan deelneem. In Nashville, wat bekend staan as die hoofstad van countrymusiek, gaan hy ook verskeie vervaardigers en produksiemaatskappye besoek wat hom moontlik sal help om sy Suid-Afrikaanse stempel in Amerika af te druk.

“As kind was ek nog altyd mal oor musiek en het baie aande voor my ouers se klank­stelsel aan die slaap geraak terwyl die musiek blêr. Toe ek en vriende omtrent agt maande gelede in Amanzimtoti was, het hulle my uitgedaag om aan ‘n karaoke-kompetisie deel te neem. Ek was verbaas toe ‘n persoon uit die gehoor my gevra het om op sy troue te sing.”

Van sy musiek wat hy opgeneem en op sosiale media versprei het, het vinnig belangstelling gelok en daar is reeds verskeie radiostasies wat sy mu­siek speel. Hy tree deesdae ook gereeld by plaaslike geleenthede op.

Espach het nooit formele kitaarlesse geneem nie. “Ek het akkoorde op die internet gesoek en myself geleer. Een aand het ek my kitaar gevat en in die donker akkoorde begin speel en was baie opgewonde toe ek besef die akkoorde is reg sonder dat ek op my vingers moes kyk.”

Tuis het hy sy motorhuis in ‘n klank­opnamestudio omskep waar hy opnames doen en ook sy eie musiek skryf. Oor die inspirasie vir sy komposisies sê hy: “Ek is ‘n diep mens en die inspirasie kom van binne af. As natuurliefhebber spandeer ek graag tyd in die veld waar lirieke dan meestal in my kop begin. Sodra ek iets het waarvan ek hou, neem ek dit sommer op my selfoon op tot ek weer by die studio kom waar ek dadelik daaraan begin werk.”

Volgens Espach was hy nog nooit skaam om op ‘n verhoog te wees nie, maar het vinnig besef dat ‘n sanger se verhoogpersoonlikheid hom maak of breek. “Mense praat onder mekaar en jou persoonlikheid is die eerste eienskap wat hulle aantrek of afskrik. My beste raad aan jong kunstenaars is om optredes by liefdadigheidsgeleent­hede aan te gryp omdat dit die ideale geleentheid vir maksimum blootstelling skep.”

Storie en foto: RC Myburgh

>>rc.observer@gmail.com