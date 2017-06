Misdaad in Bendor styg drasties, GPF slaan toe

‘n Messteek in die boud of ‘n paar tande wat uitgeslaan word, stuit nie die passie en ywer van GPF-lede in verskeie sektore reg­oor Polokwane wat vreesloos hul lewens op die spel plaas om ‘n verskil in die gemeenskap te maak nie.

Hierdie toegewydheid is Vrydagoggend eerstehands tydens ‘n operasie in die stad ervaar. Ongeveer 45 GPF-lede van sektor 2 (Bendor en Sterpark), Northern Upper Town (Nut) en Edwel (Eduanpark en Welgelegen) asook twee polisiebeamptes, onder wie sektorbe­velvoerder Albert Sekgapola, het Vrydag om 02:00 bymekaar gekom sodat GPD-lede probleem­areas aan die polisie kan uitwys.

Sektor 2-voorsitter, Johan Retters sê misdaad het die afgelope maand veral in Bendor skerp toegeneem met 48 inbrake wat in Mei aangemeld is.

Dié syfer het ‘n operasie genoodsaak om aktiwiteite wat misdaad kan aanwakker hok te slaan.

Verskeie boupersele en leë huise is in Sterpark deursoek. By ‘n bouperseel in Sterpark moes GPF-lede saamstaan toe ses verdagtes in ‘n meenthuis aangekeer is. Die gevare waaraan lede blootgestel word, was duidelik toe die verdagtes in die balke van die onvoltooide meenthuis weggekruip en een selfs ‘n venster uitgeskop het om te vlug. Die verdagtes is deursoek en ondervra terwyl die een wat gevlug het in ‘n naburige erf aangekeer is. ‘n Inwoner wat die rumoer gehoor het, het vertel dat die betrokke meenthuise ‘n “broeiplek” vir misdadigers is en die GPF vir hul harde werk bedank.

Die operasie het verder na stormwaterstelsels op die Tzaneen-verbypad gelei waar misdadigers skuil en selfs oornag. Die veld agter Ons Tuiste tussen Suidstraat en die ou Peter Mokaba Stadion, waar haweloses graag nesskop, is ook deursoek.

Onwettige advertensies is verwyder. “Dié advertensies wat op padtekens en lamppale geplaas word, word as misdaadaanhitsers beskou en word summier verwyder. Wanneer die adverteerder geskakel word, kry hy toegang tot jou huis vir ‘n kwotasie en weet presies wat in jou huis aangaan,” sê Retters.

Retters sê die belangrikheid en opofferings van aktiewe GPF-lede word nie altyd raakgesien nie. “Van die lede ry ongeveer 600 km

per week op eie onkoste patrollie en stel hul lewens in gevaar om die gemeenskap te beveilig.”

GPF-lid, Gertjie Prinsloo, het verlede Dinsdagmiddag ‘n vermeende dief aangekeer en is in die proses met ‘n mes gesteek. “Ons het ‘n oproep van huisbraak in Bekkerstraat ontvang. Die inbreker het gevlug en van een erf na die ander oor mure gespring. Ek het hom ingewag en platgetrek. Eers nadat die gestoeiery verby is, het ‘n ander GPF-lid die bloed op my broek uitgewys. Ek het nie gesien die man was gewapen nie. Die wond was tot teen die been oopgekloof en moes deur ‘n dokter geheg word. Dinge kon maklik anders gewees het as hy my in die bors of nek gesteek het,” sê Prins­loo. Sy broer se tande is ook vroeër vanjaar deur ‘n misdadiger uitgeslaan.

Ten spyte van dié voorval meen Prinsloo dit bly steeds die moeite werd om ‘n lid van die GPF te wees. “Inwoners moet saamstaan om misdaad te bekamp, al beteken dit soms om in lewensgevaarlike omstandighede in te beweeg. Ek is nie seker of ek die volgende dag gaan sien nie, maar dit is my plig om ‘n verskil te probeer maak,” sê Prinsloo.

Storie: RC Myburgh

>>rc.observer@gmail.com