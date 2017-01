André Horn is vanoggend (Vrydag) in Netcare Pholosho Hospitaal in die stad oorlede.

Horn, ‘n sakeman van die stad en bekende in die insleepbedryf en motorsportkringe is in 2015 met pankreaskanker gediagnoseer wat mettertyd versprei het.

Begrafnisreëlings in nog nie bekend nie.

‘n Volledige berig volg in Polokwane Observer van 19 Janaurie.

Storie & foto: ELNA ESTERHUYSEN

>>observer.elna@gmail.com

Hooffoto: André Horn en Tumelo Moyaba, sy onkoloog. Die foto is in Maart 2016 geneem.