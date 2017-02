Afgryse na moord

‘n Huisvrou en ma van drie tieners in Eduanpark,Tanya Wiers (45), is Dinsdag kort voor middagete deur ‘n indringer in haar huis in Eduanpark oorval en op ‘n weersinwekkende wyse om die lewe gebring. Haar gesig is onder meer onherkenbaar geskend deur die gewelddadige toediening van minstens twintig steekwonde met ‘n skerp voorwerp, waarskynlik ‘n knipmes wat kort na die voorval in ‘n aangekeerde verdagte, ‘n tuinier van die omgewing, se besit deur die polisie gekonfiskeer is. Oor die wrede moord sê haar eggenoot, Rolf: “Ek en my drie kinders is oorval met emosies van angs, hartseer, woede en hopeloosheid”. Hulle het juis Dinsdagnag in een kamer geslaap omdat die gebeure net te traumaties is om nou vir oomblikke van mekaar geskei te wees.

Rolf, ‘n konstruksiewerker wat ten tye van die voorval uitstedig was, sê sy vrou het net na 12:00 geld by ‘n kitsbank onttrek wat per SMS-boodskap van die bank op haar selfoon bevestig is. “Sy het kruideniersware gekoop en met haar aankoms by die huis van die items weggepak. Dit blyk dat sy oorval is toe sy toiletware wou gaan wegsit.”

Hy sê daar was geen sigbare tekens van geforseerde toegang tot die huis nie en die verdagte is waarskynlik onverhoeds betrap en het eers iewers geskuil toe Tanya die huis, wat oor ‘n hoë geëlektrifiseerde palissadeheining en alarmsisteem beskik, binnegekom het.

Provinsiale polisie se kommunikasiehoof, Motlafela Mojapelo, sê die oorledene se 16-jarige seun, Rolf jr, ‘n graad 9-leerder van Hoër Tegniese Skool Tom Naudé, het omstreeks 14:30 op sy ma se liggaam in ‘n kamer afgekom.“Sy was naak met verskeie steekwonde aan haar nek, ken en hand en haar oë is verwyder. Die motief vir die moord word nog ondersoek, maar roof kan nie uitgesluit word nie omdat juweliersware, ‘n tabletrekenaar en selfoon gesteel is, volgens Mojapelo.

Die polisie het Dinsdagmiddag kort na die voorval ‘n 25-jarige tuinier in verband met die moord in die buurman se erf gearresteer. Van die gesteelde goedere is ook by hom gevind. Nog arrestasies word verwag.

‘n Huishulp van die bure het Dinsdagmiddag aan Polokwane Observer gesê dat sy vroeër harde gille gehoor het, maar nie alarm gemaak het nie omdat sy bang was.

Die Wiers-gesin het ook twee dogters, Bianca (17) en Karla (13). Bianca is ‘n matrikulant aan Hoërskool Pietersburg en Karla is in graad 7 in Pietersburg Laerskool. Die kinders ontvang tans berading.

Die drie hoofde van die onderskeie skole het Woensdag hul medelye met die gesin en familie oor die tragiese gebeure uitgespreek.

Rolf se ouers en skoonouers was gister onderweg van onderskeidelik Thabazimbi en Komatipoort om die gesin te ondersteun.

Geen begrafnisreëlings is nog getref nie. ‘n Anonieme lid van die Eduanpark/Welgelegen (Edwel) GPF sê die woongebiede word deeglik gepatrolleer en hulle streef daarna om die area veilig te hou. “Inwoners moet nooit dink hulle is veilig genoeg nie.”

Wiers is een van ses mense wat sedert verlede Donderdag in die provinsie vermoor is.

Storie: RC Myburgh

>>rc.observer@gmail.com